Menino fica com o pé preso em grade e é resgatado pelos Bombeiros

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará foi acionado para uma ocorrência na Praça General Tibúrcio, mais conhecida como Praça dos Leões, neste sábado, 28.

Ao chegar, se depararam com uma criança de 11 anos com a perna presa em uma grade de ferro. Segundo informações dos próprios bombeiros, o menino foi identificado como João Pedro de Oliveira e estava brincando de bola com os amigos quando prendeu a perna na grade.

A equipe utilizou um equipamento chamado de alargador para conseguir liberar a perna do garoto, que foi resgatado e está bem.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags