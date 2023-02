OAB Crato promove Jogos de Verão neste fim de semana

A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Crato vai promover, neste sábado, 4, a segunda edição dos "Jogos de Verão" da entidade. As atividades vão acontecer das 8 às 17 horas. Advogados, servidores e familiares podem participar.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, o presidente da Comissão de Esportes da OAB Crato, Flávio Cavalcante, afirma que, mesmo sendo organizado pela subseção na cidade, todos os advogados vinculados à Ordem no Ceará podem participar dos jogos.

Além da prática esportiva, o vice-presidente da Comissão de Esporte da OAB Crato, Thomas Edison, afirma que outro objetivo dos jogos é agregar ainda mais os integrantes da entidade.

Para tanto, um café da manhã para os presentes vai ser realizado. “Esperamos que o evento possa conclamar a classe de advogados no Ceará. Vai servir como uma válvula de escape”, disse à rádio.

Os jogos vão ocorrer no Clube Recreativo Granjeiro, localizado na cidade do Crato.



