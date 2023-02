Caririaçu: dois homens são presos com carga ilegal de cigarro e papel higiênico

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), material estava sendo transportado em um caminhão, que foi foi interceptado no Centro da cidade

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, nessa terça-feira, 31, dois homens com carga irregular de cigarros e papel higiênico em Caririaçu, à 467,2 km de Fortaleza. De acordo com órgão, material estava sendo transportado em um caminhão, que foi foi interceptado no Centro da cidade.

O veículo foi descoberto graças a informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que por volta das 15 horas comunicou à PMCE sobre "um caminhão com placa identificada estava com carga suspeita vindo do estado de Pernambuco com destino à cidade de Juazeiro do Norte".

Policiais militares se deslocaram até a cidade e conseguiram interceptar o veículo. Dentro do automóvel foram encontrados 902 caixas de cigarros e 140 fardos de papel higiênico, além de dois smartphones.

Na ocasião, dois homens estavam dentro do caminhão e não apresentaram documentação legal que comprovasse a procedência da carga. "Os suspeitos e a carga foram deixados à disposição da justiça na Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte."

