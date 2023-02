Com multidão de devotos, "procissão luminosa" encerra Romaria das Candeias

Uma multidão de devotos do Padre Cícero foi às ruas de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, nesta quinta-feira, 2, segurando velas, lamparinas e candeeiros na tradicional "procissão luminosa", ritual que marca o encerramento da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.

O cortejo partiu da Capela do Socorro, local que abriga o túmulo do líder religioso, e seguiu até a Basílica de Nossa Senhora das Dores, onde a romaria foi oficialmente finalizada com a bênção do Santíssimo Sacramento.



A Romaria das Candeias é o primeiro grande evento religioso do ano na “Terra do Padre Cícero” e marca o fim do chamado ciclo de romarias, que começa em julho do ano anterior com a romaria em alusão ao aniversário de morte do padroeiro de Juazeiro. Este ano a Secretaria de Turismo e Romarias do Município (Setur) não divulgou estimativa de público.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na edição de 2020, a última antes da pandemia, a procissão atraiu cerca de 250 mil fiéis. A volta da tradição foi muito comemorada pelos romeiros, que reluziam nos olhos o brilho do grande cordão luminoso formado pelos vários pontos de chamas.

Romeiros de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco são maioria entre os que participaram da romaria. Por fé e devoção, muitos deles enfrentam horas de viagem até chegar a Juazeiro do Norte. A aposentada Terezinha de Jesus, 65, por exemplo, percorreu cerca de 487 quilômetros em uma caravana com outros 12 devotos. Eles são de Quipapá, pequena cidade da Zona da Mata Sul pernambucana.

O caminho, embora longo, leva a um destino que ela faz questão de visitar pelo menos uma vez por ano. "Já perdi as contas de quantas vezes eu já participei [da Romaria das Candeias]. Só tenho uma certeza: se Deus quiser, no ano que vem eu vou estar aqui de novo", contou.

A romeira Maria Moêmia, 75, não precisou ir tão longe para renovar a fé. Ela mora em Juazeiro, bem perto da Basílica, o epicentro da movimentação de devotos em tempos de romaria. "Eu vejo romarias todos os anos, mas essa está a mais bonita", indicou, acrescentando que estava contando os dias para reviver a emoção da procissão luminosa.

A tradição popular aponta que a Romaria das Candeias é a mais antiga festa religiosa de Juazeiro do Norte, com origem datada no fim do século XIX. A manifestação teria sido idealizada por Padre Cícero para ajudar um artesão desempregado que havia o procurado para pedir a bênção antes de ir embora da Cidade.

O sacerdote pediu que o homem permanecesse em Juazeiro e produzisse uma grande quantidade de candeeiros. Dias depois, convocou os romeiros para uma "procissão luminosa", indicando a rua e o número da casa onde os seguidores deveriam comprar as lamparinas. O sucesso nas vendas foi tamanho que a festa entrou definitivamente para o calendário de eventos da igreja católica na Cidade.

Colaborou: Farias Júnior e Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri

Sobre o assunto Começa a romaria de Nossa Senhora das Candeias, em Juazeiro do Norte

Milhares de pessoas participam da Romaria de Finados em Juazeiro do Norte

Idoso de 74 que se perdeu em romaria encontra família após uma semana; veja momento

Juazeiro do Norte: Romaria de Finados começa oficialmente neste sábado

Juazeiro do Norte: Romaria deve ter queda no número de visitantes no 2º turno das eleições

Tags