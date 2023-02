Forte chuva em Quixadá alaga ruas, causa queda de energia e assusta moradores

Uma forte chuva registrada na noite desta quinta-feira, 2, no município de Quixadá, a 163,4 km de Fortaleza, causou o destelhamento de casas, alagamento e destruição nas ruas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que a tempestade causou quedas de energia, arrastou cadeiras em estabelecimentos e danos materiais.

Nas imagens, é possível ver também que um automóvel foi danificado quando, devido à ventania, telhas foram derrubadas e o vidro do carro foi quebrado.

De acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), existe um topo de nuvem frio próximo a Quixadá e por decorrência desse núcleo, aconteceram as fortes chuvas.

Previsão do Tempo

Para esta sexta, 3, a Funceme informou que o céu varia entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuvas isoladas na faixa litorânea, Ibiapaba, oeste do Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Nas demais regiões, há risco de chuva isolada.

Madrugada/manhã: Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Tarde/noite: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

Já para o sábado, 4, o céu varia de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba e Cariri. Nas demais regiões, há uma baixa possibilidade de chuva isolada.

Madrugada/manhã: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Tarde/noite: Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.



