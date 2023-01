Cadela é resgatada após ficar presa entre paredes de casa em Sobral

Para o resgate, os bombeiros usaram um cambão para levantar e tirar o animal do vão entre as paredes. A cadela não teve nenhum ferimento

Uma cadela ficou presa entre duas paredes de uma residência nesse último domingo, 1º, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) teve que ser chamado para resgatar o animal. O caso aconteceu no bairro Cohab I, em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza.

Uma mulher, que nao é a tutora do animal, acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 18h30min ao ouvir os latidos do animal no seu quintal.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18h30 deste último domingo, 1 (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Para o resgate, os bombeiros usaram um cambão para levantar e tirar o animal do vão entre as paredes.

A cadela não teve nenhum ferimento e foi entregue à pessoa que acionou os profissionais. Ela ficou com a responsabilidade de entregar o animal ao tutor.



