Bombeiros resgatam cachorro de cacimba em Iguatu

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de um cachorro que caiu em uma cacimba no município de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, na tarde dessa sexta-feira, 20. Segundo as informações da dona do cachorro, ele saiu de casa por volta das 9 horas da manhã de quinta-feira, 19, junto com outra cachorrinha que é "grudada com ele", e não voltou mais.

Às 14 horas de quinta-feira, Silvana Mota, dona do cachorro, divulgou em suas redes sociais o desaparecimento de Apolo, como ele é conhecido. As pessoas rapidamente compartilharam a foto para que o cachorro pudesse ser encontrado o mais rápido possível. Já na sexta-feira, 20, o esposo de Silvana saiu para procurar o cachorro pelas proximidades da casa.

“Meu marido já tinha feito buscas em todos os bairros e não tinha nenhuma notícia. Aí ele foi por trás da casa, nas áreas verdes, procurando assim por sítios e tudo, até que ele se deparou com a cacimba, isso com 30 horas que Apolo estava desaparecido. Então, ele olhou a cacimba, que era muito funda, tinha 15 metros de profundidade”, comenta Silvana.

Quando a cacimba foi encontrada, o CBMCE foi acionado. O cachorro foi retirado da cacimba em segurança e foi devolvido para a família.

Participaram da ação os milistares identificados como cabo Alexandre, coldado Fernandes e soldado Igor.

