Cariri e Fortaleza concentram chuvas do Ceará nesta terça-feira, 31

Precipitação ocorreu principalmente na Capital e no Sul do Estado; Caucaia, com 32 mm, foi município que registrou maior índice de chuva desde a meia-noite

As chuvas no Ceará atingiram, principalmente, a Capital e o Cariri nesta terça-feira, 31. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a Fundação, estas foram as macrorregiões com maior quantidade de chuvas. Também houve precipitação significativa em parte do Sertão Central e Inhamuns, enquanto o restante do Ceará apresentou apenas pancadas passageiras.

O município com maior índice de chuva desde a meia-noite foi Caucaia, no Litoral de Fortaleza. A cidade registrou 32 mm, com a precipitação se concentrando no fim da madrugada e começo da manhã.

Cariri e Litoral de Fortaleza são as macrorregiões com mais chuvas no Ceará em janeiro. Os acumulados foram, respectivamente, de 193,2 e 132,9 mm.

Para os próximos dias, a expectativa é de mais precipitação. A Funceme indica que a virada do mês deve ter chuvas no Ceará.

