Samu Ceará completa 15 anos: mais de 500 mil atendimentos e 112 bases no Estado

Depois de completar 15 anos de atuação no Ceará, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) segue prestando suporte à população em todo o Estado. Dados do equipamento apontam que, de janeiro de 2008 a janeiro de 2023, mais de 539 mil atendimentos foram realizados em todo o território cearense.

O Serviço, que é ligado à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), está sendo gerido pela Fundação Regional da Saúde (Funsaúde) desde o ano passado. O Samu Ceará aponta que 1.916 profissionais atuam nas 112 bases de apoio espalhadas pelo Ceará.

Nas palavras do superintendente do Samu Ceará, Nilson Mendonça Filho, o equipamento representa mais do que um transporte, uma vez que leva a toda população um serviço de suma importância. “O Samu leva uma assistência de qualidade. Todos os profissionais se doam, longe de suas famílias, enfrentando muitos desafios. Os colaboradores fazem a diferença nesse processo”, afirmou Nilson, em nota do Sesa.

Mendonça aponta que evoluções relacionadas ao Samu Ceará puderam ser percebidas ao longo dos anos. Ele sublinha que o aumento da frota de ambulâncias e de outros equipamentos é o traço mais visível deste processo. 160 ambulâncias, 3 motolâncias e 3 aeromédicos fazem parte do estoque à disposição do serviço.

O Núcleo de Estudos em Urgências (NEU), ambiente em que profissionais de saúde incrementam a sua formação e habilitação, é outro fator estruturante para que o Samu Ceará possa levar um serviço de qualidade aos cearenses. “O nosso maior desafio é a educação. O NEU tem sido fundamental neste sentido, levando capacitação para profissionais e leigos”, afirma o superintendente.



