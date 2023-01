Aulas da rede estadual começam e professores da rede municipal de Fortaleza continuam paralisação

Os professores da rede pública de Fortaleza continuam em paralisação nesta segunda-feira, 30. Assim como na sexta-feira, 27, a categoria se concentrou na frente do Paço Municipal, no Centro, para pressionar a Prefeitura a acatar o reajuste de 14,95% do piso salarial.

De acordo com Gardênia Baima, diretora-executiva do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), uma audiência com a Prefeitura foi marcada para esta terça-feira, 31, às 15h. Enquanto isso, os professores farão nova concentração na frente do Paço a partir das 13h.

“Eu espero que realmente tenha alguma notícia positiva. É tão chato a gente ter que parar logo no início das aulas, momento de conhecer nossos novos alunos. Espero que isso se resolva pra gente retomar nossas atividades diárias”, afirma uma das professoras que estava na manifestação desta segunda-feira, Joselia Sousa da Silva, 57.

Joselia é professora da rede há 25 anos, mas a paralisação também inclui docentes que acabaram de ser empossados. Uma professora recém empossada que não quis se identificar também tem expectativas para a audiência do Sindicato com a Prefeitura na terça-feira. “Eu não sei se ele [o prefeito Sarto] vai dar os 14%, mas a gente quer que ele dê esse aumento. A esperança é que a gente consiga algum aumento”, disse.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que a Prefeitura está realizando estudos sobre o reajuste do piso dos professores “respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal”. Em meio à paralisação, a SME afirma que as escolas continuam abertas e recebendo alunos conforme o horário das aulas.

No entanto, algumas escolas tiveram maior adesão de professores à paralisação e não conseguiram receber estudantes. Segundo a mãe de uma aluna de creche da rede que não quis se identificar, ela foi até a escola na sexta-feira, mas não tinha aula. “Infelizmente o portão estava fechado e o porteiro informou que a escola aderiu à greve", conta.

Aulas iniciam na rede estadual

Nesta segunda-feira, 30, as escolas da rede estadual de ensino iniciaram o ano letivo. No colégio de ensino médio César Cals, no bairro Farias Brito, os próximos dias vão ser de acolhimento dos alunos. A diretora da escola, Ana Cristina da Costa explica que, devido ao grande número de alunos, as séries foram divididas por dia. No primeiro dia, as atividades contemplaram apenas os alunos do 1º ano.

“Eles chegaram, a gente colocou aqui no pátio, apresentou o núcleo gestor, os professores deles, depois que foram para as salas”, conta Cristina. Os novatos na escola foram recepcionados também por alunos veteranos que cursarão o 2º ano em 2023. O assunto mais discutido foi sobre as regras do novo ensino médio.

“Estou achando bem interessante, principalmente porque vão focar mais no nosso futuro, vai ter um aprofundamento”, disse o estudante Fernando Cardoso Mendes, 14. “Eu fiquei um pouco confusa, mas no decorrer do tempo eu vou me acostumando, vou procurando saber mais”, comentou Andressa da Costa Medeiros, 14, sobre o novo modelo.

Amanda Vitória Feitosa, 16, foi uma das alunas do 2º ano que participou da recepção dos novatos. Ela também se prepara para uma nova etapa. Neste ano, ela deve escolher a área que quer se aprofundar. “Eu quero o bloco um, que é linguagens e ciências humanas, porque quero fazer Direito”, afirma.



