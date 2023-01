Ações policiais no Ceará somam 31 mil capturas em 2022

As ações foram realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Apenas em dezembro do ano passado, 2.629 detenções foram efetuadas

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) afirma que mais de 31 mil pessoas foram capturadas por meio de ações policiais em 2022. Os trabalhos foram executados pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Os números foram condensados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Em dezembro do ano passado, 2.629 capturas em flagrante ou por força de mandado foram realizadas pelas forças policiais em todo o estado. Em todo 2022, a média foi de 85 capturas por dia.

Outro balanço referente ao ano passado e divulgado pela SSPDS aponta que o Ceará teve redução de 10% no número de mortes resultadas de crimes violentos, quando comparado a 2021. Os dados também foram consolidados pela Supesp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto SSPDS tem mapeamento de facções e quer aumentar atuação em divisas

Ouvidoria da SSPDS atendeu mais de 3 mil pedidos em 2022

Tags