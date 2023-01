Praia no fim de semana: maioria do litoral de Fortaleza está impróprio para banho

Boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para este fim de semana aponta que a Praia do Futuro está imprópria para banho

O mar de Fortaleza está majoritariamente impróprio para banho neste fim de semana. Segundo boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) na segunda-feira, 23, apenas 7 dos 23 trechos estão próprios para atividades recreativas.



A Semace divide o litoral da Capital em Leste, Centro e Oeste. Destes, a faixa central é aquela cuja água do mar está em melhores condições, apesar das chuvas em Fortaleza. Nela, metade dos trechos está próprio para banho, o que inclui toda a Praia do Meireles (da Feirinha da Beira-Mar até o Aterro, na altura da avenida Rui Barbosa), e a maioria da Praia de Iracema — com exceção do trecho da Indústria Naval do Ceará (Inace).

No Leste de Fortaleza, toda a Praia do Futuro, o Titanzinho e a Sabiaguaba estão impróprias para banho. A única exceção é a Praia da Abreulândia.

No Oeste, a Praia do Pirambu é a única recomendada para banho pela Semace. Os demais trechos — Praia do Leste Oeste, da Colônia e da Barra do Ceará — têm níveis superiores a 400 enterecocos por 100ml de água, ou presença de resíduos sólidos ou animais no entorno.

Praias do Litoral Oeste do Ceará

O boletim de janeiro da Semace aponta que 13 das 18 praias do Litoral Oeste do Ceará estão aconselháveis para banho. São elas: Icaraí, Tabuba, Taíba, Pecém, Paracuru, Lagoinha, Flecheiras, Baleia, Icaraí de Amontada, Arpoeiras, Jericoacoara, Camocim (perto da travessia das balsas) e Cruz - Praia do Preá.

Outras duas praias estão em alerta: Almofala e Bitupitá. Já três estão impróprias para a Semace: Lagamar do Cauípe, Pecém e Mundaú.

Praias do Litoral Leste do Ceará

O Litoral Leste reúne as melhores condições para banho no Ceará. Dos 17 trechos analisados, 15 foram considerados aconselháveis para banho. São eles Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro Preto, Batoque, Barra Nova, Praia das Fontes, Canto Verde, Pontal do Maceió, Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Redonda e Porto das Dunas (altura da rua Antonio Alencar).

A Praia da Tabubinha está em alerta, segundo a Semace, enquanto o Morro Branco Velho está impróprio para banho.

O nível para ser aconselhável o banho de mar é de até 100 enterococos por 100ml de água. Entre 100 e 400, o trecho fica em alerta. Acima de 400, a faixa de praia é considerada imprópria pela Semace.

