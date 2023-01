O POVO é o meio de comunicação mais premiado do Ceará, aponta Ranking

O Grupo de Comunicação O POVO aparece na 12ª posição do Ranking “+Premiados da Imprensa Brasileira”, do Jornalistas & Cia, em 2022. A pesquisa também mostra que o veículo é o mais laureado no estado do Ceará e o segundo na história da região Nordeste.

Além de Metrópoles (Centro-Oeste), e Folha de S. Paulo (Sudeste), lideraram, nos outros territórios nacionais, O POVO, com 175 pontos, a TV Liberal, no Norte, e Rádio Gaúcha e Zero Hora, empatados no Sul do País.

Na listagem deste ano, 14 personalidades da equipe foram mencionadas. Destacaram-se, ambas em 3° lugar, as integrantes Ana Rute Ramires, da editoria de Cotidiano, e Karyne Lane, repórter do O POVO+.

Ana Rute iniciou sua trajetória profissional como jornalista no O POVO ao participar da 19ª turma do programa Novos Talentos (NT), em 2016. No ofício, ela revela que aprendeu a ter um olhar mais diverso e abrangente sobre Fortaleza e demais municípios cearenses.

Ela destaca o cenário de constantes agressões à imprensa, que dificultam o exercício da profissão. “O Jornalismo vem sendo muito atacado, principalmente nos últimos anos. Nossa atuação está cada vez mais difícil. Outro fator que não ajuda é o aumento da desinformação”, considerou.

Karyne também ingressou nos NT, em 2021, e depois passou por estágio na área de Economia, onde, em poucos meses, se tornou repórter do O POVO+. “Me sinto muito realizada como profissional. E continuarei fazendo meu trabalho, não pensando em prêmios, mas em entregar Jornalismo de qualidade à sociedade”, afirmou.

Para Karyne, ser referência na região Nordeste é fruto de um trabalho em equipe que começou com a edição da Irna Cavalcante, e o arremate final da ilustração de Carlus Campos, além da diagramação do designer Luis Felipe Corullón. “Conquistas acontecem quase que por osmose quando se trabalha ao lado de profissionais competentes”.

História no Jornalismo regional



Ainda de acordo com o Ranking, O POVO é o segundo meio de comunicação mais premiado da história do Nordeste, com 4.315 pontos.

Um levantamento inédito ainda revirou o passado para descobrir quem seriam os jornalistas mais premiados desde 1941, data que Paulo e Sylvia Bittencourt, do Correio da Manhã, foram homenageados com o certame Maria Moors Cabot — a mais antiga premiação jornalística do mundo.

Em 1999, se a lista já existisse, o nome que estaria em destaque no cenário nacional seria o da então jornalista Ariadne Araújo. Ela havia registrado 77,5 pontos, o maior da época.

Como figuras mais condecoradas da região Nordeste, aparecem: Demitri Túlio, em primeiro lugar, com 660 pontos, e Cláudio Ribeiro, em quinto, com 572,5 pontos.



Túlio compara o Jornalismo de qualidade, incentivado pelo Jornalistas & Cia, à beber água. “Precisamos cotidianamente”, disse. “A gente pensa que não é importante beber água, quando damos conta, estamos desidratados”, completa.

“Imagine, a pandemia da Covid-19, no Brasil, sem a circulação permanente de informações sérias de serviço e, também, para fazer frente ao negacionismo de um governo”, destaca. Para o profissional, as boas práticas são essenciais para sobrepor condutas que não beneficiam o coletivo em momentos em que a sociedade tende para o autoritarismo.

Com 32 anos de profissão, Ribeiro entende que os prêmios ajudam a formatar a régua das boas práticas dos trabalhos individuais, em equipe, ou dos veículos nacionais. “Penso que um repórter goste mais de contar histórias que não querem que sejam contadas, de fuçar, revelar, apurar bem para contar bem”.

Ele ainda observa o bom número de profissionais do O POVO no novo Ranking. “Isto também consolida alguns bons caminhos da reportagem. O jornalismo, feito com credibilidade, fez diferença em tempos recentes, ou mais remotos, e ainda será fundamental no que está por acontecer”, revela o profissional.



17/09/2012 - Foto de Apoio. Claudio Ribeiro integra lista de maiores premiados da região (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



Veja o que O POVO venceu em 2022:

