Cariri e Litoral de Fortaleza são as regiões com mais chuvas em janeiro no Ceará

Mês deve terminar com condições para chuvas isoladas em todas as macrorregiões, aponta Funceme

As macrorregiões do Cariri e do Litoral de Fortaleza apresentam as maiores médias de precipitações para este mês de janeiro no Ceará. Dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que as regiões receberam, respectivamente, 193,2 milímetros (mm) e 132,9 mm de chuvas.

Os totais observados colocam o Cariri na categoria de chuvas acima da média para o mês. Faltando ainda os registros de chuvas a partir das 7 horas desta segunda-feira, 30, e os registros do último dia de janeiro, os volumes ainda podem variar.

Já o Litoral de Fortaleza segue, até o momento, com chuvas em torno da média. A região marca um desvio positivo de 36,7% em relação ao esperado para o mês e está no limiar de terminar janeiro com chuvas acima da média.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No outro extremo, a Ibiapaba é a região com menor média de chuvas: 80,1 mm. O volume é 26% abaixo do esperado para a área durante o mês. A média esperada pela Funceme é de 108,5 mm.



Previsão do tempo

A Funceme aponta ainda que os últimos dias de janeiro de 2023 deverão ser de chuva em todas as macrorregiões. Conforme previsão do tempo, o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode influenciar nas condições.

Para esta segunda-feira, 30, o céu varia entre parcialmente nublado e claro ao longo do Estado com chuvas isoladas. No Litoral de Fortaleza, os acumulados deverão se concentrar pela manhã.

Para terça-feira, 31, o indicativo é que as precipitações apresentem-se relativamente mais fortes e generalizadas devido a uma maior proximidade da ZCIT. As principais chuvas deverão ocorrer no Centro-Norte do Ceará.

Sobre o assunto Madrugada de segunda-feira abre semana com poucas chuvas no Ceará

Pefoce já emitiu mais de 6 mil RGs com nome social; veja como registrar

Caminhão tomba em rodovia do Ceará e população saqueia produtos de limpeza

Menino fica com o pé preso em grade e é resgatado pelos Bombeiros

Tags