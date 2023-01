Previsão da Funceme aponta virada de mês chuvosa no Ceará

Órgão projeta chuvas entre terça-feira, 31 de janeiro, e quarta-feira, 1º de fevereiro, em todas as macrorregiões do Estado

A virada de janeiro para fevereiro no Ceará deve ser com muita chuva em todas as macrorregiões do Estado. Segundo previsão divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há condições favoráveis para precipitações nesta terça-feira, 31, último dia do mês, e na quarta-feira, 1º, quando começa oficialmente o período da chamada estação chuvosa, indo até 31 de maio.

A previsão aponta que janeiro vai se despedir com o céu variando de nublado a parcialmente nublado e chuvas em todas as áreas do Estado. Na Faixa Litorânea e Maciço do Baturité, as precipitações são esperadas para o período da manhã. À tarde, a tendência é que chova também no Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Já o Cariri e a região Jaguaribana podem ter as maiores chuvas à noite.

No 1º dia de fevereiro, o tempo continua favorável para mais chuvas. Logo pela madrugada devem ocorrer precipitações na Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Também há previsão de chuvas nas outras regiões ao longo do dia (veja detalhes no fim da matéria).

Na Capital e Região Metropolitana, a Funceme projeta que a intensidade das chuvas pode variar entre fraca e moderada ou ocasionalmente forte. As precipitações são esperadas devido à formação de áreas de instabilidade atmosférica oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, além de efeitos locais, como temperatura, umidade, interação dos ventos com relevo e sistemas de brisa.

Confira a previsão do tempo

31/1: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A chuva deverá ocorrer no seguinte período:

Madrugada: Em todas as macrorregiões.

Manhã: Faixa Litorânea e Maciço de Baturité.

Tarde: Faixa Litorânea, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Noite: Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba e Jaguaribana.

1º/2: Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A chuva deverá ocorrer no seguinte período:

Madrugada: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité e Ibiapaba.

Tarde: Faixa Litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Faixa Litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns.

