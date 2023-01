Ceará amanhece sob fortes chuvas nesta quinta-feira, 19

Precipitação é contínua desde a noite da quarta-feira, 18; chuvas na madrugada desta quinta-feira aconteceram em quase todas as macrorregiões do Ceará

O Ceará amanheceu novamente sob fortes chuvas nesta quinta-feira, 19. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, o tempo instável é contínuo desde a noite da quarta-feira, 18. Quase todas as macrorregiões do Ceará apresentaram chuvas, com as exceções sendo a Ibiapaba e o Litoral Norte.

A precipitação mais intensa se concentrou no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribe também tiveram chuvas significativas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a meia-noite, o município com maior índice de chuvas foi Boa Viagem. O registro é de 45,1 mm até o momento.

Na terça-feira, 17, a Funceme emitiu aviso meteorológico de chuvas intensas para quase todo o Ceará. O risco de tempo instável segue até esta quinta-feira.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Condenado por chacina que fugiu de viatura é recapturado portando fuzil

Mulher é morta a pedradas em São João do Jaguaribe; suspeito foi preso

Com sete homicídios desde o início do ano, Guaiúba vive onda de violência

Dez ocorrências de alagamento e desabamento são registradas em Fortaleza

Barbalha se torna a primeira cidade do Cariri a desativar lixão

Mais de 90% das 750 escolas estaduais do Ceará têm comissão contra violência

Chuva derruba estátua de Senhor do Bonfim em Icó

Preso por estuprar idosa durante assalto em Caucaia foge de presídio

Tags