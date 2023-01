Ceará tem alerta de chuvas intensas com risco de raios e ventania nesta quinta

O Ceará está sob alerta de chuvas intensas até esta quinta-feira, 19. A previsão consta em aviso meteorológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), emitido nesta quarta-feira, 18. O boletim aponta risco potencial e médio de fortes precipitações em todas as macrorregiões do Estado e indica a possibilidade de que as chuvas sejam acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Os maiores acumulados são esperados para o Sertão Central e Inhamuns, Cariri e faixa litorânea. Nessas três regiões, a Funceme aponta risco médio de fortes chuvas. Tecnicamente, a classificação significa que a probabilidade de as projeções se confirmarem varia de 41% a 70%. Nas demais áreas, o risco é categorizado como potencial, cujas chances de precipitações intensas diminuem para 20% a 40%.

O alerta foi elaborado, conforme a Funceme, a partir da análise de dados dos modelos numéricos globais e regionais da própria instituição e de outros órgão meteorológicos nacionais e internacionais. As chuvas são esperadas devido a formação de áreas de instabilidade atmosférica no território. Efeitos locais como brisa, relevo, temperatura e umidade do ar também podem influenciar para a ocorrência das precipitações.

Até a próxima sexta-feira, 19, o sol perde força em todas as áreas do Estado. De acordo com a previsão da Funceme, o céu deve permanecer nublado ou parcialmente nublado nos próximos dois dias. Com a trégua do calor, as temperaturas também tendem a diminuir tanto durante o dia como no decorrer da noite e madrugada. Nesta quarta-feira, por exemplo, a maioria dos municípios cearenses registrou máximas abaixo de 28°C. A mínima mais baixa foi observada em Poranga, na Serra da Ibiapaba, onde os termômetros marcavam 22,2 °C.

Emergência

Em caso de dano material ou físico provocado por fortes chuvas, a primeira providência recomendada é acionar a Defesa Civil, por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Ambas as ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer ponto do Estado. Os serviços funcionam em regime de prontidão, 24 horas por dia.

