Uma mulher de 36 anos foi morta na cidade de São João do Jaguaribe, a 221,6 km de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 18. A vítima, identificada como Synara Souza, teria sido morta a pedradas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que o suspeito da autoria do crime foi conduzido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda nesta tarde na cidade onde o crime aconteceu.

“O homem foi localizado durante a tarde de hoje, na mesma cidade em que o crime aconteceu. Ele está sendo encaminhado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde prestará depoimento sobre o caso. A ocorrência está em andamento. Mais informações serão divulgadas posteriormente, para não comprometer o trabalho policial ", diz a nota.

