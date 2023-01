Barbalha se torna a primeira cidade do Cariri a desativar lixão

Barbalha se tornou a primeira cidade do Cariri cearense a desativar o seu lixão a céu aberto. O município anunciou que o material presente no aterro vai ser recolhido e destinado a uma empresa, que vai realizar a triagem e reciclagem dos resíduos.

A companhia vai cuidar do local até o Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Comares) se reunir e começar os trabalhos.

Em entrevista à rádio CBN Cariri, o prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva (PDT-CE), apontou que o desmonte do lixão se deu em razão de uma questão relacionada à saúde pública. Segundo o chefe do executivo barbalhense, a população da cidade é diretamente atingida pela fumaça expelida do amontoado de lixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nós nos adiantamos. Obviamente, quando o Comares finalizar o processo, vamos abandonar esse formato e migrar para o consórcio. Víamos que aquilo [o lixão] era algo que precisava ser resolvido o quanto antes”, afirmou o prefeito ao repórter Guilherme Carvalho.

Saraiva ainda ressalta que pautas relacionadas ao tratamento e coleta de esgoto precisam ser mais debatidas. Ele lembra que o Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, estipula que todos os municípios do Brasil terão que adequar as suas normas até 2033.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Barbalha, os catadores que trabalhavam no lixão terão os seus empregos formalizados. A empresa que venceu a licitação afirma que alguns recicladores vão ser contratados.

Sobre o assunto Mais de 90% das 750 escolas estaduais do Ceará têm comissão contra violência

Ceará pode ter chuvas em todas as macrorregiões até sexta, 20

Núcleo de Defesa da Saúde registra aumento de 62% na busca por atendimentos de saúde em 2022

Tags