Chuva derruba estátua de Senhor do Bonfim em Icó

De acordo com a Prefeitura do município, essa não é a mesma imagem que percorre as ruas de Icó na tradicional procissão de 1° de janeiro

Uma estátua do Senhor do Bonfim caiu por conta de uma chuva com ventos fortes na noite dessa terça-feira, 17, no município de Icó, a 361,3 km quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Prefeitura do município, essa não é a mesma imagem que percorre as ruas de Icó na tradicional procissão de 1° de janeiro. A estátua é uma réplica doada por um cidadão icoense há seis anos.

Durante o incidente, os moradores que moram próximo ao local da queda disseram que ouviram um barulho estranho e quando viram a imagem estava no chão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o vídeo:

A base e a cruz da estátua foram danificadas com a queda. Ela pesa cerca de uma tonelada e tem seis metros de altura e foi recolhida pela Secretaria de Infraestrutura de Icó.

Sobre o assunto Homem é preso suspeito de tentar matar o primo no interior do Ceará

Bebê morre após ser atingida por coluna no interior do Ceará

Malas com mais de R$ 700 mil em dinheiro e armas são apreendidas em Icó

25 mil litros de combustível com nota fiscal adulterada são apreendidos em Icó

Forricó: Festival em Icó é cancelado por aumento súbito de casos de Covid-19

Tags