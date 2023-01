Dez ocorrências de alagamento e desabamento são registradas em Fortaleza

Em janeiro, Fortaleza registrou 10 ocorrências ou risco de alagamentos e desabamentos em decorrência das chuvas. O número é do Relatório Diário de Ocorrências da Defesa Civil do Município, que mostrou ainda que as Regionais 1, 3, 4, 6 e 9 da Capital estão mais vulneráveis aos riscos.

Na Regional 8, conforme o Relatório, houve o primeiro caso de alagamento em 2023 na Capital. Enquanto as Regionais 1 e 2 registraram dois casos de desabamento.

Questionada sobre o impacto das chuvas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) revelou, em nota, que ainda não há necessidade de bloqueio viário fixos por causa dos alagamentos.

Porém, desde quarta-feira, 18, o órgão protocola medidas de acompanhamento dos dias de chuva por meio de videomonitoramento dos principais pontos, atuação dos agentes e planejamento prévio dos desvios de tráfego.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que a tendência é que Fortaleza tenha, para esta quinta-feira, 19, chuva em qualquer período do dia, mantendo a intensidade de moderada a forte. Para sexta-feira, 20, o céu deve ficar nublado, com alta possibilidade de chuva isolada na madrugada.

