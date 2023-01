Com sete homicídios desde o início do ano, Guaiúba vive onda de violência

Com apenas 22.283 habitantes, conforme prévia do Censo Demográfico 2022, o município de Guaiúba, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, vive uma onda de violência no início deste ano. Até esta quarta-feira, 18, o município registrou, pelo menos, sete assassinatos em 2023. Em todo o ano passado, haviam sido registrados 14 homicídios — ou seja, em 18 dias já ocorreram metade do total de assassinatos registrados em todo 2022.

O mais recente crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira, 17, e teve como vítima um homem de 27 anos. Ele foi morto a tiros em uma residência do bairro Pinheiro. Um dia antes, na noite de segunda-feira, 16, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na rua 8 de Dezembro, no bairro São José. Antes disso, uma mulher foi morta, também a tiros e também no bairro São José, durante a madrugada.

O dia mais violento do ano foi 9 de janeiro, quando três assassinatos foram registrados. Na madrugada daquele dia, dois homens, de 19 e 27 anos, foram mortos a tiros dentro de uma residência. No mesmo dia, um outro homem, de 19 anos, também foi executado à bala. O primeiro assassinato do ano ocorreu no dia 6, quando um homem de 44 anos foi assassinado. Na mesma ação, um outro homem foi baleado.

O POVO apurou que os homicídios têm relação com o conflito entre facções criminosas. No município atuariam as facções Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito desses crimes havia sido preso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia Municipal de Guaiúba investiga os casos, assim como trabalha para identificar e prender suspeitos de integrar grupos criminosos responsáveis por crimes na região.

Além disso, na noite dessa terça-feira, 17, teve início a "Operação Guaiúba", deflagrada pela Polícia Militar. A operação consiste em reforçar o policiamento no município e, conforme a corporação, ocorrerá por tempo “indeterminado”. “Participam da operação policiais militares do CPCHOQUE, CPRAIO e Policiamento Ostensivo Geral (POG)”. O comandante-geral da PM, o coronel Klênio Savyo, esteve presente ao lançamento da operação.

A nota da SSPDS ainda reforça que, no ano passado, houve redução de 10% no número de homicídios em todo o Estado na comparação com 2021, sendo o segundo ano em que a diminuição foi registrada.

“Entre as ações do Governo do Ceará para a redução desse indicador criminal, estão as adoções de estratégias, como a expansão e a melhoria das estruturas das instituições; o aumento de efetivo com a realização de concursos públicos para as Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce); expansão do Raio e do Videomonitoramento da SSPDS; criação do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da PMCE, entre outras iniciativas”.

