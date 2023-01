Funceme indica chuvas até quinta-feira nas macrorregiões do Ceará

Clima deve variar entre parcialmente nublado e chuvas durante o decorrer de dois dias nas principais cidades do Estado

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê tendência de chuvas que variam entre passageiras, fracas e moderadas a partir da noite desta terça-feira, 17, até quinta-feira, 19, em todo o estado do Ceará.

Nesta tarde, o céu intercalava entre nublado e parcialmente nublado com a presença de chuvas nos municípios de Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

Para o período noturno, estima-se que as macrorregiões recepcionem chuvas passageiras, com variação de intensidade fraca a moderada.

Já o cenário de quarta, 18, e quinta-feira, 19, deverá ser de chuvas generalizadas, semelhante ao que aconteceu nesta segunda-feira, 16, também em todas as macrorregiões. Porém, com os maiores acumulados ocorrendo na faixa litorânea, parte oeste e sul do Ceará.

As chuvas esperadas são provenientes de áreas de instabilidades que estão sobre o Oceano Atlântico, que, segundo o Instituto, devem se aproximar da costa cearense a partir de amanhã, 18. Além disso, efeitos locais, como: brisa, relevo, temperatura e umidade são fatores que contribuem no aumento de chuva na região.

