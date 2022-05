Madrugada de quarta-feira tem chuvas isoladas no Ceará

Principais focos de precipitação foram na faixa litorânea e no Sertão Central e Inhamuns; área do mar concentrou maior parte das chuvas do Ceará na madrugada desta quarta-feira

O Ceará começou esta quarta-feira, 4, com poucas chuvas. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), durante a madrugada houve apenas focos isolados de precipitação no Estado.

As macrorregiões com mais registro de chuvas no Ceará desde a meia-noite foram a faixa litorânea e o Sertão Central e Inhamuns. No começo da madrugada, uma pequena área no Maciço de Baturité também recebeu precipitação.

O maior registro de chuva foi na região de oceano, a Nordeste da costa Cearense. Nesta área, a precipitação aconteceu por toda a madrugada.

Com ventos na direção Noroeste, parte das chuvas que começaram no mar foram levadas à faixa litorânea ao longo da madrugada. Por volta das 5h30min, havia possibilidade de o acumulado chegar de forma mais intensa ao Litoral do Pecém e ao Litoral Norte.

