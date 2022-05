Ceará apresenta redução de 11% nos crimes por mortes violentas em abril

O Ceará apresentou redução de 11,3% no índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). O dado foi resultado da comparação de ocorrências registradas no último mês de abril, com o mesmo período em 2021. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no mês passado, foram contabilizadas 244 mortes, contra 275 crimes violentos registrados em abril de 2021.

Sobre o assunto Suspeitos de serem "vigias" de facção são presos com revólver em Caucaia

Polícia investiga morte de empresário pernambucano em Jericoacoara

Segundo homem mais procurado pela Polícia do Ceará é preso em Maracanaú

Os CVLIs correspondem aos crimes de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte, esse último também conhecido como latrocínio. Segundo os dados divulgados, o Estado também apresentou redução entre os meses de janeiro e abril deste ano, com 998 crimes registrados. No ano passado, no mesmo período, o Ceará teve 1080 casos, marcando uma redução de 7,6% nos CVLIs.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados foram compilados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), pertencente à SSPDS. “Fechamos o primeiro quadrimestre do ano com uma significativa redução de homicídios quando comparado com o ano de 2021. É importante destacar que concluímos o ano passado com uma redução de 18% nos crimes violentos", destacou o gestor da SSPDS, Sandro Caron.

O secretário também frisou que a diminuição da criminalidade é graças ao trabalho das Polícias Militar e Civil do Ceará, bem como dos profissionais de inteligência e outros integrantes do sistema de segurança pública.

Região Metropolitana

Em relação aos índices de criminalidade, a Região Metropolitana de Fortaleza foi o território que apresentou maior retração. Em abril do ano passado, foram registradas 88 mortes provocadas por crimes violentos. Neste ano, no mesmo período, o território apresentou uma redução de 36,4%, contabilizando 56 casos.

Já no período de janeiro a abril de 2021, a RMF contabilizou 333 mortes violentas. Tratando-se do quadrimestre deste ano, os crimes violentos tiveram queda de 24%, quando foram registradas 253 CVLIs.

Fortaleza

A retração dos índices também foi registrada na Capital. Em Fortaleza, a redução em abril foi de 2,9%, indo de 69 casos para 67. Já entre janeiro e abril, a redução foi de 8,8%, indo de 320 para 292.



Tags