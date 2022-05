Novos conselheiros de defesa dos direitos humanos são empossados no Ceará

Os novos membros e suplentes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Ceará (CEDDH), que atuarão no biênio 2021-2023, foram empossados para o quarto mandato, na tarde dessa segunda-feira, 2. A solenidade foi transmitida pelo canal da SpsCeará, no YouTube.

A posse foi conferida pelo secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Sandro Camilo, que esteve representando a titular da Pasta, Onélia Santana.

O CEDDH é um órgão permanente, consultivo e deliberativo paritário, vinculado à SPS, composto por representantes do poder público estadual e da sociedade civil. Ele tem como objetivo fiscalizar, monitorar, propor e avaliar as políticas de defesa e promoção dos Direitos Humanos.

Com felicitações aos eleitos do colegiado pela posse, Sandro Camilo destacou a importância da independência e compromisso do CEDDH na luta em defesa dos direitos humanos e por uma sociedade mais justa e igualitária para todos os cidadãos.

“O Conselho tem papel fundamental não apenas na fiscalização e monitoramento, mas sobretudo na defesa da garantia dos direitos humanos e igualdade social. O Estado e a SPS estão juntos nesse compromisso. Essa é uma determinação e o desejo da governadora do Ceará, Izolda Cela, e da secretária da SPS, Onélia Santana”, afirmou.

Veja a lista:

Representantes governamentais

Conselheiros titulares e suplentes

Comissão de Direitos Humanos da OAB/CE

Titular: Leila Paiva

Suplente: Laura Paula Costa

Tribunal de Justiça do Ceará;

Titular: Ricardo Barreto, Juiz De Direito

Suplente: Roberto Viana – Juiz De Direito

Ministério Público do Ceará;

Titular: Éneas Romero – Promotor De Justiça

Suplente: Élder Ximenes – Promotor De Justiça

Ministério Público Federal no Ceará;

Oscar Costa Filho – Procurador Da República

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará;

Titular: Augusta Brito – Deputada Estadual

Suplente: Elmano de Freitas – Deputado Estadual

Secretaria da Educação do Ceará

Titular: Ana Cristina Valente Peixoto

Suplente: Iranir Rodrigues Loiola

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

Titular: Ivinna Nunes De Sousa

Suplente: Jefferson Renan Gomes Coutinho

Defensoria Pública Do Ceará

Titular: Mariana Lobo Botelho De Albuquerque

Suplente: Gina Kerly Pontes Moura

Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará (SPS)

Titular: Bárbara de Oliveira

Suplente: Juliana Mourão Bandeira

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa)

Titular: João Pereira de Lima Neto

Suplente: Sylvia Sousa e Silva

Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP)

Titular: Geovana Sousa do Nascimento

Suplente: Francisco André Aguiar Ximenes

Defensoria Pública da União

Wálker Teixeira Dedê e Pacheco – Defensor Público Federal

Universidade Estadual do Ceará – Uece

Titular: Leila Maria Passos De Souza Bezerra

Suplente: Paulo Júnior Barbosa Da Silva

Universidade do Vale do Acaraú – Uva

Titular: Flávio Maria Leite Pinheiro

Suplente: Francisco Alencar Mota

Representantes de Entidades Não Governamentais

Pastorais ou organismos da Arquidiocese de Fortaleza ou de outras instituições religiosas

Titular: Maria Elcelane de Oliveira Linhares

Suplente: Regilvânia Mateus de Araújo

Movimento ou Organismo de Defesa do Direito à terra e à moradia adequada

Titular: Benedito Wellington Cunha Pereira

Suplente: Nairóbi de Souza

Movimento ou Organismo de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Transtorno Mental

Titular: Alexandre Mapurunga

Suplente: Ivan Nogueira dos Santos Júnior

Movimento ou Organismo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Titular: Francimara Carneiro

Suplente: Alexandra Félix

Movimento ou Organismo de Defesa da Diversidade Sexual

Titular: Ana Lídia Rodrigues Lima

Suplente: Jonatas de Oliveira do Amaral

Movimento ou Organismo de Defesa dos Direitos da Mulher

Titular: Ana Verônica Barbosa Isidório

Suplente: Rosinere Marques de Moura

Movimento ou Organismo de Defesa da Igualdade Racial

Titular: Luciana Lindenmeyer

Suplente: Maria Raiani Félix Bezerra

Movimento ou Organismo de Defesa dos Direitos das Pessoas em Situação de Rua

Titular: Antônio Arlindo Ferreira

Suplente: Adriano de Holanda Ribeiro

Instituição de Ensino Superior Privado

Titular: Biltis Diniz Paiano

Suplente: Harley Sousa de Carvalho

Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região

Titular: Lirian Filgueiras Mascarenhas

Suplente: Macedônia Bezerra Félix, Suplente

Sindicato dos Jornalistas do Ceará (Sindjorce)

Titular: Rafael Mesquita Jeronimo

Suplente: Kennedy Saldanha Ribeiro

Conselho Regional de Serviço Social – Cress 3ª Região/CE

Titular: Ana Samily Alexandre Moreira

Suplente: Emilie Collin Silva Kluwen

