Escola de Gastronomia Social oferta 140 vagas em cursos profissionalizantes

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes de Cozinha Básica, Panificação e Confeitaria. No total, são 140 vagas distribuídas entre os três cursos nos turnos da manhã e da tarde. Todos os cursos são gratuitos, presenciais e têm carga horária de 260 horas. As inscrições podem ser feitas entre os dias 3 e 10 de maio, pelo site da Escola.

O público preferencial da formação é composto por jovens entre 18 e 29 anos, inseridos em ações afirmativas ou em situação de vulnerabilidade social."Esses cursos geram oportunidades para jovens iniciarem uma nova carreira no setor de alimentação com conhecimentos que vão além das técnicas de cozinha. As formações contam também com conteúdos que envolvem a cultura alimentar do Ceará e a valorização dos nossos ingredientes e modos de cozinhar", explica Selene Penaforte, superintendente da EGSIDB.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter a partir de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade por quatro meses, de segunda-feira a sexta-feira no turno escolhido. Após a inscrição no site, o processo seletivo será seguido de avaliação do perfil dos candidatos e entrevista presencial. As aulas terão início no dia 1º de junho.

Equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) é gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). O centro de formação, inaugurado em 2018 no bairro Cais do Porto (Fortaleza), é um espaço formativo que associa ensino, pesquisa e compromisso social.



Cronograma do Processo seletivo

3 a 10 de maio: Período de inscrição para o processo seletivo;

16 de maio: Divulgação do resultado da 1ª fase;

18 de maio: Início das entrevistas presenciais na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco;

24 de maio: Resultado do Processo Seletivo no site da Escola

25 a 27 de maio: Matrícula dos alunos selecionados na secretaria da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

1º de junho: Início das aulas



Serviço:

Inscrições para o processo seletivo dos Cursos Profissionalizantes 2022.1

Período de inscrições: De 3 a 10 de maio

Acesse o site para se inscrever

Clique aqui para conferir o edital

Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Mucuripe, Fortaleza

Mais informações: (85) 99972 5507 | (85) 3263 4596

E-mail: [email protected]

Perfil do Instagram: @escolagastronomiasocial

