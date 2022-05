Torcida do Ceará exibe faixa antirracista em jogo da Copa Sul-Americana

A torcida do Ceará marcou um gol de placa no jogo diante do Deportivo La Guaira. Na arquibancada, uma faixa com os dizeres "Por um mundo melhor, sem racismo, sem preconceito" são exibidos em uma faixa em preto e branco, com uma tradução em inglês.

Confira o vídeo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como foi o jogo:

O Ceará bateu o Deportiva La Guaira-VEN por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 3, no Castelão, e manteve os 100% de aproveitamento no torneio. Com mais um triunfo, o Vovô chegou aos 12 pontos ganhos e segue isolado na liderança do Grupo G.



O Alvinegro fez um primeiro tempo abaixo na parte ofensiva e só conseguiu ser mais assertivo com as trocas feitas pelo técnico Dorival Júnior na segunda etapa. Mendoza, Vina e Erick fizeram os gols do jogo. O placar elástico foi importante para o Ceará melhorar o saldo de gols, que agora está em oito.



Tags