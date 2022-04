Ceará amanhece quase sem chuvas nesta terça-feira, 26

Focos isolados de chuva aconteceram, com maior intensidade, no Litoral Norte do Estado; Ceará ainda pode receber precipitação no restante do dia, segundo previsão da Funceme

O começo desta terça-feira, 26 de abril, foi de poucas chuvas em todo o Ceará. Segundo os sistemas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve apenas focos isolados de precipitação no Estado.

A maior chuva do Ceará na madrugada aconteceu no Litoral Norte. Os municípios com mais intensidade foram Acaraú e Itarema, onde a precipitação começou por volta das 3 horas e seguiu até as 5 horas, chegando a cerca de 10 mm/hora.

Outras áreas do Estado que receberam chuvas isoladas foram o Litoral de Fortaleza, o Maciço de Baturité e o Sertão Central e Inhamuns. Nestes locais, porém, foram apenas pequenos focos de precipitação.

Para o restante do dia, a Funceme indica que pode haver chuvas no Ceará. Ainda no período da manhã, são esperadas precipitações na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Na parte da tarde, além dos locais anteriores, também há chances de chuva no Sertão Central e Inhamuns. À noite, por fim, as mesmas macrorregiões seguem com possibilidade de precipitação.

