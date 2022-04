Destaque nacional: Tabuleiro do Norte tem um posto de saúde voltado a caminhoneiros

A cidade de Tabuleiro do Norte, cerca de 210 km de distância de Fortaleza, inaugurou um Centro Integrado de Saúde para os Caminhoneiros. A ação inovadora prestigia os mais de 1.500 caminhoneiros do município, conhecido como a "terra dos caminhoneiros". A unidade de saúde atenderá preventivamente aos motoristas cuidando de problemas como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, má alimentação, estresse, depressão, uso de estimulantes e psicotrópicos.

De acordo com Charles Campelo, secretário de saúde da Cidade, a importância do Centro se faz na atenção direcionada ao acolhimento a uma classe que não conta com o tempo necessário para a espera pelo atendimento à saúde.

Segundo ele, essa ideia possibilita a ampliação do acesso para locais onde os serviços médicos não chegam. O projeto fez o mapeamento da saúde desses caminhoneiros e identificou uma série de problemas que são trabalhados dentro da unidade.

Relação dos caminhoneiros com Tabuleiro do Norte



Segundo Ticiana Pinheiro, coordenadora do Centro, parte do desenvolvimento da região se deve aos mais de 500 caminhões e mais de 1.500 caminhoneiros que percorrem as rodovias do País e têm moradia em Tabuleiro do Norte.

“Tabuleiro é conhecida como a cidade dos caminhoneiros e, para atender a essa demanda, surgiram as oficinas mecânicas, borracharias, casas de peças e outras prestações de serviços ligadas diretamente à essa classe”, destaca.

Charles Campelo explica como a ideia nasceu e como ocorreu todo processo para que a unidade de saúde enfim saísse do papel. O projeto idealizado por ele deve representar o Ceará na Mostra Nacional do SUS.

“A ideia surgiu em conversa com o prefeito Rildson Vasconcelos há mais ou menos 10 meses. Fomos desenhando mês a mês um local só para eles, e que conseguisse abranger todas essas vulnerabilidades. O caminhoneiro não vai onde tem filas, porque demora. Foi fácil identificar a demanda porque sou enfermeiro, já viajei na estrada de carreta e sei como é o cotidiano”, diz.

A partir dessa necessidade se estabeleceu um fluxo de profissionais formando uma cadeia de atenção voltada para os caminhoneiros. Uma lei municipal também foi criada para que o projeto seja uma política duradoura, não se restringindo à gestão atual.

Mostra Nacional Brasil Aqui tem SUS



A experiência exitosa foi selecionada entre outras 182 ações de municípios cearenses para representar o Ceará na Mostra Nacional Aqui tem SUS, que ocorre anualmente. O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) escolheu 20 projetos que foram apresentados na Mostra Cearense e, em seguida, 10 entre os 20 tiveram aprovação do órgão regional para ir à Mostra Nacional.

Tabuleiro do Norte integra esse grupo com o Centro Integrado de Saúde do Caminhoneiro,

e agora pode ser escolhido como uma das três melhores experiências da área da saúde do Brasil.

Serviços oferecidos pelo projeto

De acordo com a Prefeitura de Tabuleiro do Norte, o Centro Integrado de Saúde oferece atendimento com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, dentista, nutricionista e fisioterapeuta. O local deve realizar também exames laboratoriais, RX, eletrocardiograma, espirometria. De acordo com Ticiane Pinheiro, os profissionais foram treinados tendo em vista o olhar a esses motoristas e seus problemas do cotidiano.

“Temos um olhar atento para suas vulnerabilidades e como podemos proporcionar uma melhor qualidade de vida. Por isso, usamos a escala de Framingham que avalia o risco Cardiovascular, pois muitos deles sofreram infarto do miocárdio em viagens e essa avaliação é importante para prevenir”, detalha.

Engajamento dos caminhoneiros e de suas famílias

Logo que inaugurado, o Centro Integrado realizou ações de mobilização nos ambientes dos caminhoneiros. O objetivo era apresentar o trabalho que estava sendo proposto. Assim, segundo conta a coordenadora da unidade, nos primeiros dias houve um grande número de adesões aos serviços e entendimento da importância do cuidado com a saúde.

Para estimular os caminhoneiros a procurarem o posto de saúde foram feitas também atividades com suas esposas. A ideia era mostrar medidas que tornem a profissão menos extenuante.

“São realizadas palestras mensais com elas em diferentes âmbitos, seja com a nutricionista explicando a importância da alimentação, já que são elas que fazem as compras para seus esposos em suas viagens. Ou com a psicóloga, porque são elas os pilares emocionais desses caminhoneiros. Percebemos que após esse vínculo criado com as esposas, o número de atendimentos e a procura pelo Centro vem aumentando a cada dia”, conta Ticiane.

Atuando como caminhoneiro desde 1994, o presidente da Associação dos Caminhoneiros de Tabuleiro do Norte (Acatan), ressalta a importância da criação do Centro de Integração da Saúde voltado para sua classe.

“Veio suprir nossas necessidades, trazer melhorias para nossa saúde e vida. Ajudar na prevenção de doenças que muitas vezes nem sabemos que temos. A agilidade nos atendimentos e encaminhamentos facilitam nossa ida às consultas e exames. A prevenção médica nos proporciona saúde física e mental para enfrentarmos o nosso dia a dia”, relatou.

Em cerca de 90 atendimentos no centro de saúde foi constatado que quase 30% dos motoristas têm pressão alta alterada e nenhum desses 90 caminhoneiros tinham ido em uma unidade de saúde para avaliar seu estado físico. Entre os problemas identificados estão; risco cardiovascular, com presença de obesidade, sedentarismo, estresse, depressão, má alimentação, uso estimulantes.



