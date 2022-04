Faixa litorânea do Ceará tem chuva na madrugada desta segunda-feira, 25

O litoral do Ceará teve chuvas no começo desta segunda-feira, 25. Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), todas as macrorregiões na costa do Estado registraram precipitações desde a meia-noite.

O vento tem carregado as nuvens, durante a madrugada, no sentido Noroeste. Deste modo, a precipitação, que começou com maior intensidade em uma região no Litoral do Pecém e outra no Jaguaribe, em seguida avançou para o Litoral Norte, no primeiro caso, e para o Litoral de Fortaleza, no segundo. O Maciço de Baturité também teve chuvas vindas do Jaguaribe.

Partes do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns também tiveram focos isolados de chuva. Nestes locais, porém, a precipitação foi muito menor que no litoral.

Para manhã e tarde, a previsão da Funceme segue indicando chuva nas mesmas regiões que já ocorreram na madrugada. À noite, além destas, pode chover também na Ibiapaba.

