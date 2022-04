Tiradentes: PRF registra cerca de 1.800 infrações durante o feriado no Ceará

Por conta da proximidade do feriado de Tiradentes ao fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento em todo o Ceará. As fiscalizações intensas ocorreram entre os dias 21 e 24 de abril. De acordo com o órgão, foram realizados 5.496 procedimentos de fiscalização em veículos e 5.735 em pessoas. Entre a quantia, 1.883 autos de infração foram registrados.

As ações tiveram como objetivo prevenir acidentes e coibir ações criminosas no feriadão. Durante os quatro dias de reforço, ainda foram flagrados 17 condutores sob efeito de álcool; 30 condutores ou passageiros sem cinto de segurança; 36 motociclistas sem capacete; e 110 ultrapassagens proibidas. Todas as infrações são relacionadas a acidentes mais graves.



Acidentes

Durante o feriado, a PRF registrou um total de 16 acidentes, sendo dois de maior gravidade. No total, sete pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu em decorrência de acidente. Segundo a PRF, quando comparado com um período similar em 2019, antes da pandemia, a redução no número de pessoas feridas foi de 61%.

Álcool e direção

Também foram realizados 1.983 testes de alcoolemia, nos quais 17 condutores foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. Três pessoas foram presas por embriaguez ao volante, quando o resultado do teste é superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Educação no trânsito

A PRF também atua de forma preventiva com ações educativas em todo o Ceará. No feriadão foram realizados vários comandos educativos, com abordagem de automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões. No total, 1.270 pessoas receberam orientações educativas dos policiais rodoviários federais.



