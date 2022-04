Cursos técnicos e de nível superior no Centec estão com inscrições abertas

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abre inscrições para a seleção de novos alunos dos cursos técnicos e superiores tecnológicos gratuitos. Ao todo, são 600 vagas para as Faculdades de Tecnologia (Fatec) Cariri e Sertão Central e os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) em Crato, Barbalha e São Gonçalo do Amarante. As inscrições vão até 30 de maio próximo.



Para participar do processo seletivo, é necessário que o aluno esteja cursando segundo ou terceiro ano do Ensino Médio (concomitante) ou já tê-lo concluído (subsequente). Os interessados podem se inscrever virtualmente pelo site da instituição, sob pagamento da taxa de R$ 30. No entanto, os candidatos doadores de sangue ou que tenham CadÚnico podem solicitar isenção até 9 de maio.

Ao jornalista Farias Jr, da rádio CBN Cariri, o diretor da Fatec Cariri, Emerson Lacerda, conta que a oportunidade de formação profissional se dá em um momento de alta procura por técnicos qualificados para atuação imediata no mercado de trabalho.



“Estamos com deficiência de profissionais em segmentos tecnológicos para atender às demandas que já existem na região, ou seja, essa é uma oportunidade em que você estará se formando e, ao mesmo tempo, o mercado já estará precisando desse profissional”, disse o diretor.



Cursos técnicos na região do Cariri e em São Gonçalo do Amarante



Serão 510 vagas para cursos técnicos nas modalidades concomitante ou subsequente. Os candidatos interessados nos cursos ofertados pelas unidades do Centec em Juazeiro do Norte e Crato serão selecionados por meio de uma prova de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, com 50 questões ao todo, de múltipla escolha, e que também será aplicada no dia 12 de junho, das 9 às 13 horas.



Já os novos alunos do CVTEC Barbalha e São Gonçalo do Amarante serão selecionados por meio de análise do histórico escolar. As aulas terão início em agosto de 2022 e todos os cursos são 100% presenciais.



Cursos Superiores de Tecnologia em Quixeramobim



A Fatec Sertão Central, em Quixeramobim, oferta 90 vagas para os cursos superiores de Tecnologia em Alimentos e Gestão do Agronegócio, com aulas no período da noite. Só podem participar da seleção pessoas que já tenham concluído o Ensino Médio.



Ao todo, são 45 vagas para cada curso e 50% delas são reservadas para estudantes que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas públicas municipais ou estaduais e 3% para pessoas com deficiência. As vagas também serão preenchidas proporcionalmente à quantidade de pessoas pretas, pardas e indígenas na população cearense, de acordo com o edital vigente.



A seleção se dará por intermédio de uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia e uma prova de redação; que acontecerá no dia 12 de junho, das 9 às 13 horas.



Serviço:



Inscrições para processo seletivo do Centec



Onde: www.centec.org.br

Quando: 19 de abril a 30 de maio

Mais informações: (85) 3566-4048



