Polícia Civil investiga morte de grávida de 27 anos em Maracanaú

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de uma mulher identificada apenas como Carla, 27, que estava no 6º mês de gestação, e era monitorada por tornozeleira eletrônica. Ela foi morta a tiros no bairro Jardim Jatobá, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 23.





A mulher tinha dois antecedentes por crime de porte ilegal de arma de fogo. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) esteve no local, além da Perícia Forense do Ceará.



"Um inquérito foi instaurado e encaminhado para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM), unidade que seguirá com as apurações do crime", informou o órgão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags