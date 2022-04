Com investimento de R$ 60 milhões, Caucaia terá novo sistema de abastecimento de água

A governadora Izolda Cela autorizou, nesta segunda-feira, 25, o inicio das obras do novo sistema de abastecimento de água do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 60 milhões. A meta é beneficiar cerca de 288 mil moradores da segunda maior cidade cearense. A previsão é que o projeto seja concluído em até 14 meses.



A obra será executada em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que prevê efetuar quase quatro mil ligações de residências ao novo sistema. Segundo o presidente da empresa, Neuri Freitas, as intervenções vão garantir maior eficiência e reduzir desperdícios no abastecimento d´água do município.



“O sistema vai ser completamente renovado. Com isso, a gente vai reduzir perdas, então teremos toda uma melhoria na infraestrutura já existente para que a gente consiga ter água todo dia, o dia todo, com a pressão suficiente e que atenda toda a população”, disse. A nova interligação hídrica vai subdividir a o município em oito distritos de medição e controle: Centro, Parque Soledade, Itambé, Conjunto Metropolitano, Potira, Guadalajara, São Miguel e Tabapuá.



O representante da companhia acrescentou que durante a execução da obra, os moradores poderão enfrentar dificuldades de mobilidade devido à necessidade de escavação do solo, mas garante que as áreas afetadas serão devidamente recuperadas após a instalação das tubulações. “Esse processo faz parte do projeto, teremos um momento de transtornos, mas não se preocupem porque onde nós fizermos intervenções, iremos recuperar totalmente o pavimento”, assegurou.



Segundo o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, que esteve presente na solenidade de assinatura de serviço da obra, o novo sistema vai garantir a instalação de mais 60 mil quilômetros de tubulações. “É um investimento muito importante para o desenvolvimento do nosso município. Uma obra grandiosa, que vai beneficiar diretamente moradores de, pelo menos, 21 bairros”, afirmou o gestor.



De acordo com a governadora Izolda Cela, além de integrar mais residências à rede de abastecimento, o novo sistema também vai minimizar as falhas existentes na atual infraestrutura de distribuição de água do município.



“Com esse novo sistema, teremos a garantia de que problemas como a perda de água, baixa pressão, entre outras situações de ineficiência vivenciadas atualmente, serão corrigidos. É uma obra que tem como maior objetivo algo simples, mas de uma importância vital: fazer a água chegar com regularidade e na medida certa nas casas de todas as famílias”, ressaltou a chefe do executivo estadual.



Inauguração



Depois de assinar a ordem de serviço do novo sistema de abastecimento, Izolda Cela participou da inauguração da Areninha do bairro Planalto, também em Caucaia. Com investimento de R$ 1,8 milhão, a estrutura conta com campo society com grama sintética, alambrados, redes, vestiários, banheiros, acessos pavimentados e torres de iluminação.



Segundo o Governo do Estado, essa é a 275ª Areninha inaugurada no Estado, sendo 172 em municípios do Interior e 103 em Fortaleza. Para a governadora, o espaço incentiva um estilo de vida mais saudável na população e ajuda na formação de crianças e jovens. “É estruturante a prática de esporte. Toda energia que eles têm precisa ser canalizada em atividades que ajudem na formação do caráter, além da oportunidade de formação de atletas. Precisamos cada vez mais investir naquilo que forma bem as pessoas, que contribuem para a sociedade”, disse.



Centro educacional



Ainda em Caucaia, a governadora autorizou o início das obras de um novo Centro de Educação Infantil (CEI) no município. Orçado em R$ 1,9 milhão, o equipamento vai atender até 208 crianças de 0 a 5 anos e será construído na comunidade do Grilo.



O espaço será dividido em quatro blocos: Administrativo (sala de espera, diretoria, coordenação e banheiros); Serviços (refeitório, cantina, cozinha, despensa, depósito de limpeza, área de serviço e vestiário); Atividades (quatro salas de aula, dois banheiros infantis e quatro áreas de banho infantil) e Berçário e Dormitório (dormitório, berçário-lactário, fraldário e WC infantil).

