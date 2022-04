Homem é preso em flagrante em Beberibe após agredir a própria avó

Os agentes da PMCE realizaram a prisão após uma patrulha na região do município do litoral cearense, logo que receberam denúncias da agressão ocorrida contra uma idosa em uma residência

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um homem de 32 anos suspeito de agredir a própria avó. A ação policial ocorreu nesse domingo, 24, depois que denúncias foram registradas na cidade de Beberibe. Após diligências, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

Os agentes da PMCE realizaram a prisão após receberem denúncias da agressão ocorrida contra uma idosa em uma residência. De acordo com o órgão de segurança, os policiais militares constataram o ato criminoso no instante que chegaram na casa da mulher de 81 anos. A vítima havia sido lesionada pelo neto e foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Sobre o assunto Listo: 100 vagas para comercial em todo o Brasil

Índice de atividade nacional dos EUA cai a 0,44 em março, mostra Fed de Chicago

Cade aprova acordo da Petrobras com a CNOOC para cessão de 5% no Campo de Búzios

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem, que já possui passagens por posse de drogas, foi conduzido à Delegacia Regional de Aracati. Na unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ele foi autuado por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica e familiar. O procedimento foi transferido para a Delegacia Municipal de Beberibe, unidade que dará prosseguimento às investigações.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3338-2590, da Delegacia Municipal de Beberibe.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911

Tags