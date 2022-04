Campanha arrecada doações para custear cirurgias infantis no Hospital de Olhos

Neste mês é realizado o movimento Abril Marrom, que faz alerta para a conscientização de diversos tipos de cegueira. Em alusão à data, o Hospital de Olhos Caviver realiza uma campanha social para a arrecadação de recursos. A ação, intitulada “Sua Doação Salva uma Visão”, tem como objetivo viabilizar o custeio de 150 consultas e cirurgias em crianças atendidas pela Instituição, muitas com quadros clínicos que podem levar à cegueira, caso não sejam tratadas a tempo. As doações podem ser realizadas por meio da chave Pix: 08.222.387/0001-32 (CNPJ).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem aproximadamente 1,4 milhão de crianças com deficiência visual no mundo, sendo que 90% dessas crianças vivem em países em desenvolvimento ou muito pobres. No Brasil, a estimativa é a de que existem 83 mil crianças com baixa visão e 40% destes casos poderiam ter sido evitados ou tratados.

Segundo o Caviver, as doenças mais comuns entre as crianças atendidas são a catarata congênita, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade. A campanha “Sua Doação Salva uma Visão” busca convocar a sociedade a ser um agente de transformação na vida dessas crianças e famílias. Além disso, visa conscientizar a população de que toda criança precisa ir ao oftalmologista, pelo menos em seu primeiro ano de vida, para garantir a saúde da visão.

Em prol da campanha de arrecadação de recursos, o Hospital também anunciou o lançamento de camisetas especiais do projeto bem como a realização de um jantar beneficente no começo do segundo semestre deste ano. Os ingressos serão destinados para a realização das consultas e cirurgias. Ainda será realizado, novamente, a parceria com o grupo de oração Exército de Deus, com a pretensão realizar mais uma live no YouTube do Caviver. A ação deve ocorrer no próximo mês de junho, conduzida pela apresentadora Ana Clara Rocha e com a participação do compositor e instrumentista Ítalo Poeta.

Hospital de Olhos Caviver

Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer é uma OSC (Organização da Sociedade Civil), com sede em Fortaleza, que realiza consultas e cirurgias gratuitas para as crianças socialmente desfavorecidas e que enfrentam diagnósticos que podem levar à cegueira. "O Caviver surge para diminuir as barreiras de acesso aos tratamentos de prevenção à cegueira infantil através de um atendimento humanizado e em tempo hábil, facilitando assim o desenvolvimento global dessa criança, já que aproximadamente 85% dos estímulos que chegam ao cérebro são encaminhados pela visão”, explica a fundadora e atual presidente, a médica oftalmologista Islane Verçosa.

Desde o início dos atendimentos, em 1992, até dezembro de 2021, o projeto já atendeu 39.384 crianças, onde 3.370 foram submetidas a procedimentos cirúrgicos e 7.642 realizaram terapias visuais para habilitação e reabilitação visuais. Os pacientes chegam de todos os municípios do Ceará e de outras cidades de estados vizinhos.

Serviço

Doações para a campanha “Sua Doação Salva uma Visão”, do Hospital de Hospital de Olhos CAVIVER

Banco do Brasil

Ag: 3473-8

CC: 26.910-7

CAVIVER - Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver A Esperança Renascer

CNPJ: 08.222.387/0001-32



PIX: (CNPJ) 08.222.387/0001-32

Endereço: Rua Antônio Augusto, 761. Meireles. Fortaleza, Ceará.

Telefone: 85 3099.2187

Instagram: @vemcaviver

Site: www.caviver.org.br



