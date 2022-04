Fortaleza amanhece sob fraca chuva na quarta-feira; Ceará tem céu aberto

Pontos isolados de precipitação, com intensidade fraca foram registrados no Sudeste do Estado; chuva na Capital começou por volta das 5h30min desta quarta-feira

Fortaleza começou esta quarta-feira, 20, debaixo de uma fraca chuva. A Capital registrou o início das precipitações por volta das 5h30min. Os dados são dos sistemas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O restante do Estado também amanheceu praticamente sem chuvas. Segundo o radar da Fundação, apenas duas áreas do Ceará registraram precipitações. O primeiro foco, no Sudeste do Estado, engloba o Sudeste do Sertão Central e Inhamuns, o Noroeste do Cariri e o Sudoeste do Jaguaribe. Esta parte começou a receber chuvas por volta das 2h30min, e seguia com tempo fechado até a última atualização do sistema.

A outra área, a Nordeste, cobre as macrorregiões do Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Nesta, a chuva começou de forma tímida por volta das 3h30min, se intensificando perto do amanhecer.

A previsão da Funceme já indicava um dia ensolarado para esta quarta-feira. Segundo boletim da Fundação, publicado na segunda-feira, 18, a expectativa era redução nas chuvas para hoje, com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, em todas as macrorregiões.

