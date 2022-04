Mulher é atropelada pelo VLT do Cariri ao tentar fazer travessia em trilhos

Uma mulher foi atropelada pelo VLT do Cariri na manhã desta terça-feira, 19, ao tentar realizar travessia em um trecho dos trilhos fora dos cruzamentos sinalizados com ruas e avenidas. O caso aconteceu próximo à passagem de nível da avenida Padre Cícero, bairro Palmeiral, na cidade do Crato. A vítima, que não portava documentos, recebeu atendimento médico no Hospital São Francisco.

Tentando evitar o acidente, que aconteceu por volta das 6h50min, o condutor do VLT freou o veículo e buzinou, de acordo com informações do Metrofor.

Após o atropelamento, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Um Boletim de Ocorrência (B.O) está sendo aberto pelo Metrofor para apurar o caso.

Quando o CBMCE foi acionado, a vítima ainda estava debaixo das rodas do VLT, de acordo com o tenente-coronel Noberto Santos, comandante do Corpo de Bombeiros do Crato (2ªCIA/5ºBBM). "Ela tentou atravessar a linha, foi atropelada pelo metrô e caiu. O maquinista teve a atitude de conseguir frear, antes que o mal fosse maior", detalha.

Após o acidente, a mulher ficou presa entre as rodas do VLT, com parte da roupa enroscada, dificultando o resgate dos agentes.

Os ferimentos sofridos não foram graves, segundo Norberto. A vítima se encontrava com uma laceração no supercílio e apresentava uma possível fratura na tíbia. O Samu já se encontrava no local.

"Ela não tinha documentação e parecia muito confusa, um pouco desnorteada. As pessoas que estavam próximas ao local não a conheciam", esclareceu Noberto.

O Metrofor informou ainda que a travessia da via férrea deve ser feita nas passagens de nível, que são sinalizadas com diversos avisos que indicam a proximidade do trem.

