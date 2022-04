Homem é preso suspeito de importunação sexual contra a prima em Jaguaribara

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante suspeito de importunação sexual contra uma mulher de 26 anos no município de Jaguaribara, a 261,9 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) nessa segunda-feira, 18.

O homem é apontado como primo da vítima. De acordo com as investigações da Polícia Militar, o homem teria pedido para usar o banheiro, localizado na área externa da casa da mulher. No local, no entanto, o suspeito teria entrado no quarto da mulher e tentado agarrá-la.

A Polícia Militar foi acionada e em seguida o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Russas, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Um inquérito policial pelo crime de importunação sexual foi instaurado sobre o caso.

O suspeito foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Conforme a Polícia Civil, o procedimento foi transferido para a Delegacia Municipal de Jaguaribara, unidade que dará prosseguimento às investigações.

O crime de importunação sexual, conforme o Código Penal, caracteriza-se pelo “ato libidinoso praticado contra alguém, e sem a autorização, a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro”. A Lei 13.718 foi sancionada em setembro de 2018 e, atualmente, tem pena prevista de um a cinco anos de prisão.



