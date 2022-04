Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em área de difícil acesso em Caucaia

Familiares realizavam campanha com divulgação de fotos nas redes sociais para encontrar Victoria

O corpo de Victoria Carlos Matos Ferreira, de 17 anos, foi encontrado na Praia da Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na segunda-feira, 18.

A vítima havia desaparecido no domingo, 17. Familiares utilizavam as redes sociais para encontrar a moça, no entanto, na segunda-feira, 18, um dos parentes que faziam campanhas relatou que Victoria havia sido encontrada. Ela pediu que os internautas não perguntassem mais nada sobre o assunto.

Sobre o assunto Zelador recebeu bilhete para encontro, foi sedado e esquartejado por ex-companheira

"O pior momento foi quando a médica informou o óbito para a mãe", diz oficial dos bombeiros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O corpo de Victoria estava próximo a um matagal na praia da Tabuba, em um local de difícil acesso. O POVO solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Tags