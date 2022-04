Adolescentes suspeitos de homicídio são apreendidos em Tamboril

Adolescentes de 15 anos haviam sido capturados no domingo, 17, após serem encontrados em posse de duas armas de fogo. Eles foram liberados em audiência de custódia, mas no dia seguinte teriam cometido o homicídio

Dois adolescentes de 15 anos, suspeitos de homicídio e de integrarem um grupo criminoso, foram apreendidos na noite dessa segunda-feira, 18, em Tamboril, a 294,8 km de Fortaleza. Os suspeitos, que já respondem pelos Atos Infracionais análogos aos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, já haviam sido capturados um dia antes em posse de uma pistola e de um revólver. As informações são de nota publicada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta terça, 19.

A captura nessa segunda, 18, aconteceu após policiais da Força Tática (FT) serem acionados para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Monte Castelo, no município. No local, o corpo de uma mulher de 28 anos foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo. A vítima possuía antecedentes pelos crimes de dano, ameaça, estelionato e receptação.

Segundo informações da Polícia, após serem encontrados em posse de duas armas de fogo no domingo, 17, os adolescentes haviam sido capturados, mas foram liberados em da audiência de custódia. Depois disso é que teriam cometido o homicídio da mulher. Agora, eles foram conduzidos à Delegacia Regional de Crateús.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Tamboril: (88) 3617 1180,

