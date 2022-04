Mulher é presa suspeita de abandonar filhos em residência no interior do Ceará

Uma mulher foi presa em flagrante nessa segunda-feira, 18, suspeita de abandonar os dois filhos em uma residência no município de Jucás, a 394,2 km de Fortaleza. A prisão pelo crime de abandono de incapaz foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Na ocasião, o Conselho Tutelar também foi acionado.

Uma equipe de policiais militares realizou buscas na região para encontrar a tutora após receber informações sobre o abandono. De acordo com levantamento feito por policiais, a mulher teria deixado duas crianças, de 5 e 10 anos, sozinhas em uma residência por mais de 24 horas.

Depois de ser localizada, a suspeita foi conduzida até a Delegacia Municipal de Jucás. Na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a tutora foi autuada em flagrante por abandono de incapaz.

As crianças estão sob cuidados de familiares e sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar de Jucás.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517 1753

