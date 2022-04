Várzea Alegre registra maior chuva do ano com 200 mm em 24 horas

Com 200 milímetros, o município de Várzea Alegre registrou a maior chuva do ano, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme); confira previsão de chuva

O município de Várzea Alegre, localizado na macrorregião do Cariri, registrou a maior chuva de 2022 nas últimas 24 horas. Entre as 7h do sábado e as 7h deste domingo, 17, foi registrado 200 milímetros de chuva, conforme balanço parcial realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ainda na mesma área, a Funceme registrou outros acumulados expressivos em Granjeiro, com 86 mm, e em Cariús, com 61 mm. Até este domingo, a maior chuva do ano havia sido registrada em São Gonçalo do Amarante com 140mm, entre os dias 9 e 10 de abril com 179 mm, seguido de Maranguape, entre os dias 2 e 3 de março.

No levantamento preliminar, o Ceará teve chuvas em 58 municípios provocadas por áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil no intervalo de 24 horas, assim como efeitos locais (temperatura, relevo e umidade) e sistema de brisa.

Previsão

O Ceará deve apresentar condições para chuva em todas as macrorregiões até segunda, 18. No entanto, os principais acumulados são esperados para a faixa litorânea, como Ibiapaba, Cariri e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns.

Ainda de acordo com a Funceme, ao longo do fim de semana e ainda na segunda, as chuvas são esperadas ao longo do dia. No caso do litoral, incluindo o de Fortaleza, os registros deverão se concentrar entre madrugada e manhã, assim como no Cariri.

