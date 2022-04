Fortaleza registra 70 mm de chuvas nas últimas 24 horas

Após registrar raios e trovões na madrugada desta segunda-feira, 18, Fortaleza contabilizou 70,4 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as quais foram atualizadas às 8h20min desta segunda. Várzea Alegre, que teve as maiores precipitações de 2022, com 200 milímetros entre sábado, 16, e domingo, 17, registrou 36 milímetros desde as 7 horas da manhã de ontem. Reriutaba registrou a maior chuva no período, de 96 milímetros.

Os dados compartilhados pela Funceme são preliminares e atualizados ao longo do dia, mas sempre referentes ao período de 7 horas de um dia e 7 horas do dia seguinte. Segundo o órgão, as precipitações esperadas para os próximos dias têm relação com a formação de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, assim como efeitos locais (temperatura, relevo e umidade) e sistema de brisa.



Maiores volumes de chuvas no Estado nas últimas 24 horas:





- Reriutaba, 96 mm;

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Varjota, 93 mm;

- Tianguá, 87 mm;

- Limoeiro do Norte, 84 mm;

- Missão Velha, 80 mm;

- Fortaleza, 70.4 mm;

- São Gonçalo do Amarante, 63 mm

- Morada Nova, 60 mm;

- Ipu, 56.4 mm;

- Pires Ferreira, 55.5;

Tags