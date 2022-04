MPCE e UFC firmam parceria para criar aplicativo sobre acessibilidade

Uma reunião entre membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) resultou na proposta de criar um aplicativo focado em acessibilidade de locais de acesso público. O encontro aconteceu nessa terça-feira, 5.

Segundo a assessoria de comunicação do MPCE, o objetivo é estimular a participação da sociedade na fiscalização desse tema. Pelo aplicativo, seria possível inserir informações e denúncias, além de fazer questionamentos e sugestões sobre acessibilidade em estabelecimentos governamentais ou particulares.

Sobre o assunto Aprovado PL que prioriza órtese e prótese a crianças em idade escolar

Lollapalooza: Pequena Lô e Lorena Eltz denunciam falta de acessibilidade

Rio lança festival de folia acessível que engloba festas diversas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro encontro, foram debatidos apenas aspectos conceituais. O projeto do aplicativo ainda será concluído pelo MPCE, para encaminhar à UFC e dar início às etapas de desenvolvimento. Essas etapas iniciais devem ser realizadas até a próxima segunda-feira, 11.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio é oferecido para agentes da Polícia Militar em Itapipoca

Rede de esgoto de Eusébio receberá investimentos de R$ 7,4 milhões, anuncia Estado

CNH Popular: veja datas e cidades que terão atendimento nesta semana

Caminhão que transportava cavalos tomba na BR-222; motorista e animais sofrem lesões

Suspeito de estupro em Itaitinga estava escondido na casa de parentes

Inmet emite alerta de chuvas intensas e forte ventania para 155 cidades do Ceará

Fortaleza terá plantio de cerca de 5 mil novas árvores nativas em abril

Ceará recolhe mais de 1,7 mil armas de fogo e registra aumento de 18,4% nas apreensões

Tags