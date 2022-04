Rede de esgoto de Eusébio receberá investimentos de R$ 7,4 milhões, anuncia Estado

O Governo do Ceará anunciou investimentos de R$ 7,4 milhões em obras na rede de esgotamento sanitário do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi assinada pela governadora Izolda Cela nessa terça-feira, 5, após reunião com o secretário das Cidades, Marcos Cals; o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas; e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves.

As obras vão beneficiar os bairros Guaribas e Autódromo. No primeiro, haverá a ampliação da rede de esgoto e da capacidade da estação de tratamento. "Nós tivemos empreendimentos recentes com muitas residências sendo instaladas nesse bairro e precisou de uma ampliação na estação de bombeamento. Vamos contemplar residências que não tinham rede de esgoto e aumentar a capacidade da estação de bombeamento para recepcionar tudo que está lá”, explicou o presidente da Cagece.

Já no Autódromo, será construída uma nova estação elevatória de esgoto, além da ampliação de rede coletora de esgoto e de linha de recalque. “Nessa área já tinha uma rede de esgoto antiga feita pelo próprio município, que estava sem funcionalidade, sem tratamento e destinação. Vamos pegar todo esse esgoto da região, que hoje está sendo lançado nas ruas ou em fossas, e levar vai até o Sistema de Esgoto do Aquiraz, para a nossa estação de tratamento”, complementou Neuri.

Para a governadora Izolda Cela, além de beneficiar diretamente os moradores do município, as obras também asseguram mais infraestrutura para que Eusébio continue a receber novos empreendimentos imobiliários.

Ela ainda lembrou que há um projeto de parceria público-privada em análise no Tribunal de Contas do Estado (TCE) que prevê a universalização do esgotamento sanitário nas regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, no Sul do Ceará. A expectativa é que a iniciativa contemple todos os municípios atendidos pela Cagece nessas regiões.

