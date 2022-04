Inmet emite alerta de chuvas intensas e forte ventania para 155 cidades do Ceará

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas em 155 dos 184 municípios cearenses. O aviso meteorológico é classificado na cor amarela, que indica “perigo potencial” de fortes precipitações, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. As chances disso acontecer, no entanto, são ainda maiores em 36 cidades, que também receberam a classificação laranja, indicando grau de “perigo”. O comunicado foi publicado nesta quarta-feira, 6, e vale até às 10 horas desta quinta-feira, 7.



Para os municípios incluídos somente no alerta amarelo, existe possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, ventos intensos (40 e 60 km por hora), interrupção no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e até queda de galhos de árvores. De acordo com o boletim, as áreas mais afetadas podem ser o Sul, Norte, Noroeste e os Sertões Central e dos Inhamuns, no Interior do Estado.



Já para as cidades que, além do alerta amarelo, também receberam a classificação laranja, os acumulados de precipitações podem chegar a 100 milímetros. Há ainda possibilidades de rajadas de vento entre 60 e 100 km por hora, inundações, quedas de energia e até registro de descargas elétricas. Segundo o aviso, os municípios abrangidos nesta categoria estão localizados mais ao Norte e no Noroeste do Estado.

Enquanto o alerta meteorológico estiver em vigor, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores em caso de fortes chuvas acompanhadas de ventania, pois nesses locais o risco de queda de raios é consideravelmente maior. Outra orientação é não estacionar veículos automotores no entorno de torres de transmissão ou placas placas de propaganda (outdoor).



“Se possível, também desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Evite usar objetos que estejam conectados a tomadas”, acrescenta o órgão. As dicas valem tanto para as cidades classificadas no grau amarelo quanto as do nível vermelho (veja a lista no fim da matéria).



O Inmet ainda lembra que caso as chuvas resultem em algum dano estrutural, material ou físico, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente, por meio do telefone 199. Outra opção é ligar para o Corpo de Bombeiros do Ceará, que atende pelo número 193. Ambas as ligações podem ser feitas gratuitamente de qualquer lugar do Estado. Os dois serviços funcionam em regime de plantão, 24 horas por dia.

Funceme também indica chuva

Na mesma linha do que foi previsto pelo Inmet, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também aponta possibilidade de chuvas no Estado nesta quinta-feira, 7. Mas ao contrário do órgão nacional, a Funceme não previu a intensidade das possíveis precipitações. As projeções indicam céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chances de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, a possibilidade de chuvas é ainda maior.

Segundo a Funceme, a tendência é que o mesmo quadro previsto para amanhã, 7, predomine também na sexta-feira, 8. Ainda de acordo com o órgão, o cenário favorável para os eventos pluviométricos decorre da formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do território cearense. Além disso, fatores locais, como temperatura, relevo e umidade, também podem atuar como variáveis indutoras das precipitações.

Entenda os graus de alerta emitidos pelo Inmet



Perigo Potencial (amarelo): Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.



Perigo (laranja): Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.



Grande Perigo (vermelho): Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.



Municípios classificados no grau de alerta laranja



Acaraú



Alcântaras



Amontada



Barroquinha



Bela Cruz



Camocim



Cariré



Carnaubal



Chaval



Coreaú



Cruz



Forquilha



Frecheirinha



Graça



Granja



Groaíras



Ibiapina



Itarema



Jijoca de Jericoacoara



Marco



Martinópole



Massapê



Meruoca



Miraíma



Moraújo



Morrinhos



Mucambo



Pacujá



Santana do Acaraú



São Benedito



Senador Sá



Sobral



Tianguá



Ubajara



Uruoca



Viçosa do Ceará

Municípios classificados no grau de alerta amarelo

Abaiara



Acarape



Acopiara



Aiuaba



Altaneira



Alto Santo



Amontada



Antonina do Norte



Apuiarés



Aquiraz



Aracati



Aracoiaba



Ararendá



Araripe



Aratuba



Arneiroz



Assaré



Aurora



Baixio



Banabuiú



Barbalha



Barreira



Barro



Baturité



Beberibe



Boa Viagem



Brejo Santo



Campos Sales



Canindé



Capistrano



Caridade



Cariré



Caririaçu



Cariús



Carnaubal



Cascavel



Catarina



Catunda



Caucaia



Cedro



Choró



Chorozinho



Crateús



Crato



Croatá



Deputado Irapuan Pinheiro



Ererê



Eusébio



Farias Brito



Forquilha



Fortaleza



Fortim



General Sampaio



Graça



Granjeiro



Groaíras



Guaiúba



Guaraciaba do Norte



Guaramiranga



Hidrolândia



Horizonte



Ibaretama



Ibicuitinga



Icapuí



Icó



Iguatu



Independência



Ipaporanga



Ipaumirim



Ipu



Ipueiras



Iracema



Irauçuba



Itaiçaba



Itaitinga



Itapajé



Itapipoca



Itapiúna



Itatira



Jaguaretama



Jaguaribara



Jaguaribe



Jaguaruana



Juazeiro do Norte



Jucás



Lavras da Mangabeira



Limoeiro do Norte



Madalena



Maracanaú



Maranguape



Mauriti



Milagres



Milhã



Miraíma



Missão Velha



Mombaça



Monsenhor Tabosa



Morada Nova



Mulungu



Nova Olinda



Novo Oriente



Ocara



Orós



Pacajus



Pacatuba



Pacoti



Pacujá



Palhano



Palmácia



Paracuru



Paraipaba



Parambu



Paramoti



Pedra Branca



Pentecoste



Pereiro



Pindoretama



Piquet Carneiro



Pires Ferreira



Poranga



Porteiras



Potengi



Potiretama



Quiterianópolis



Quixadá



Quixelô



Quixeramobim



Quixeré



Redenção



Reriutaba



Russas



Saboeiro



Salitre



Santana do Acaraú



Santana do Cariri



Santa Quitéria



São Benedito



São Gonçalo do Amarante



São João do Jaguaribe



São Luís do Curu



Senador Pompeu



Sobral



Solonópole



Tabuleiro do Norte



Tamboril



Tarrafas



Tauá



Tejuçuoca



Trairi



Tururu



Umari



Umirim



Uruburetama



Varjota



Várzea Alegre

