CNH Popular: veja datas e cidades que terão atendimento nesta semana

Nos próximos dias, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) atenderá ao público que se inscreveu no programa CNH Popular. O serviço ocorre em algumas cidades e terão como foco os candidatos que cumpriram todos os requisitos estabelecidos no processo e tiveram o seu cadastro deferido. De acordo com o órgão, os endereços e horários de atendimento em cada município, devem ser publicados posteriormente.

Abaixo veja datas e cidades contempladas com o atendimento:

- (07/04): General Sampaio;

- (08/04): Apuiarés, Jaguaretama e Catarina;

- (09/04): Marco, Jaguaribara e Saboeiro;

- (10/04): Marco, Jati, Penaforte, Baixio e Umari;

- (11/04): Santana do Acaraú;

- (12/04): Santana do Acaraú;

Os candidatos inscritos no programa devem conferir o STATUS da inscrição no site oficial do Detran-CE.

Documentação necessária (originais e cópias)

– Identidade (RG)

– CPF

– Comprovante de endereço

ou declaração de residência

– Declaração do CRAS (para Beneficiário

do Programa Auxílio Brasil)

– Laudo Médico com Código CID

(para deficiente físico)

– Declaração da Secretaria de Segurança Pública

(para egresso do Sistema Prisional)

Comprovante de vacinação

Será exigida a apresentação do Passaporte de Vacinação contra a Covid-19 com o ciclo vacinal completo, incluindo a 3ª dose.



Programa CNH Popular

A iniciativa garante emissão de CNH na modalidade B, para direção de carros de passeio, e A, para condutores de moto, sendo que neste caso, o programa garante ainda a entrega de um capacete de proteção para o motorista.

Desde o início do programa, em 2009, quase 150 mil pessoas já foram atendidas pela iniciativa. Na edição de 2021, as vagas foram distribuídas de forma proporcional a população de cada município, sendo 20 mil para cidades do interior do Estado e 5 mil para a Capital, Fortaleza.

