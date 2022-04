Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio é oferecido para agentes da Polícia Militar em Itapipoca

Entre o dia 28 de março até 1° de abril, agentes da Polícia Militar participaram do Curso de Atendimento à Tentativa de Suicídio em Itapipoca, há 145,3 km de Fortaleza. O curso conta com uma carga horária de 40 horas/aulas e foi realizado na Faculdade UNINTA.

A iniciativa tem como objetivo qualificar ainda mais os agentes do Estado. O curso teve a participação de 54 profissionais de diferentes áreas de atuação. Durante os dias, foram lecionadas disciplinas práticas e teóricas para ação em incidentes e crises, as quais servirão como base para aprimoramento nas instituições de todo o Ceará.

Ao final do curso, os alunos receberam um certificado que vale em todo o território nacional. O subcomandante da 1ª Companhia do 11º BPM, 1º Tenente Sales, relata: “Foi um momento de grande aprendizado profissional e pessoal. Sabemos que existe uma responsabilidade enorme quando se trata de vidas a salvar, portanto o curso mostrou que com as ferramentas certas podemos criar conexão, compaixão e esperança. Podemos, sim, ser a luz no fim do túnel."

A formação foi promovida pelo Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) em parceria com o Programa Vidas Preservadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará.



